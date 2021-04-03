Данные более полумиллиарда пользователей Facebook утекли в сеть

Личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook из 106 стран утекли в сеть. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает Business Insider.

По информации издания, на хакерском форуме появились имена, локации, даты рождения, телефонные номера и другие сведения 533 миллионов человек, среди них почти десять миллионов пользователей из России.

Также свободном доступе в интернете оказались данные 32 миллионов пользователей из США и более 28 миллионов — из Саудовской Аравии. Как рассказал технический директор компании Hudson Rock, специализирующейся на кибербезопасности, Элон Гэл, утечкой данных могут воспользоваться злоумышленники.

«База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов множества пользователей Facebook, наверняка повлечет за собой ситуацию, при которой злоумышленники воспользуются этими сведениями для атак с использованием социальной инженерии или же для попыток взлома», — пояснил он.

В январе Гэл уже сообщал, что в Telegram продаются телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook. По его словам, теперь эти же данные решили разместить бесплатно.

Ранее в марте данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов утекли в сеть, объявление о продаже появилось на теневых форумах. Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN для операционной системы Android, популярных в том числе и в России. В базе данных содержатся адреса электронной почты, пароли и логины юзеров, в том числе и российских, а также данные об их мобильных устройствах и платежах.