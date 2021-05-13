IT-гигантам без филиалов в России пригрозили запретом на рекламу

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о новых нормах законопроекта о регулировании зарубежных IT-гигантов. Согласно озвученной информации, от владельцев иностранных сайтов с ежедневной аудиторией более 0,5 миллиона россиян потребуется открывать в России официальное представительство. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях», — пригрозил Хинштейн.

По словам чиновника, отказ от исполнения требования нового законодательства может повлечь за собой санкции: например, запрет на распространение рекламы об интернет-ресурсе, а также запрет на проведение платежей в адрес сайта-нарушителя. Кроме того, в качестве одной из мер наказания указывается запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

«Мы не изобретаем велосипед. Сегодня в ряде стран уже введены жесткие меры по "приземлению" международных компаний на своих территориях. Пример той же Турции наглядно показывает, насколько эффективной может быть политика защиты цифрового суверенитета», — добавил Хинштейн.

Политик заключил, что рассчитывает внести законопроект в Госдуму в ближайшее время.