Счета московского офиса «Радио Свобода» арестовали

Банковские счета московского офиса медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) заблокированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Представители столичного Главного управления службы судебных приставов вручили представителям московского бюро уведомление о возбуждении исполнительного производства и постановление о розыске банковских счетов организации и наложении на них ареста.

Отмечается, что приставы провели в помещении бюро около двух часов, они не препятствовали работе редакции.

Ранее 14 мая сообщалось, что судебные приставы пришли в московский офис «Радио Свобода» для взыскания миллионов рублей. Компании назначены десять штрафов за отсутствие маркировки «иноагент» в материалах.

В феврале проекты «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» оштрафовали на 11 миллионов рублей за отсутствие маркировки иноагента. К маю Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении новых правил маркировки публикаций. Общая сумма штрафов по уже вынесенным решениям составляет примерно 70 миллионов рублей.