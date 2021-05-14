В московский офис «Радио Свобода» пришли приставы для взыскания миллионов рублей

Судебные приставы пришли в московский офис медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) с целью взыскать пять миллионов рублей, передает «Интерфакс».

По данным сотрудников, компании назначены десять штрафов за отсутствие маркировки «иноагент» в материалах. Приставы принесли журналистам уведомление. В редакции они провели около двух часов и спрашивали об инвентаризации оборудования.

Сотрудники редакции подчеркнули, что всегда соблюдали нормы российского законодательства, но отказываются выполнять требования по маркировке публикаций. Журналисты считают эти меры попыткой вмешательства в редакционную политику.

В феврале проекты «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» оштрафовали на 11 миллионов рублей за отсутствие маркировки иноагента. К маю Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении новых правил маркировки публикаций. Общая сумма штрафов по уже вынесенным решениям составляет примерно 70 миллионов рублей.