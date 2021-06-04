Песков назвал главную цель закона о СМИ-иноагентах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение топ-менеджеров VTimes (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) закрыть издание после признания иноагентом. В ходе Петербургского международного экономического форума представитель Кремля назвал главную цель закона о СМИ-иноагентах, передает НТВ.

Песков сказал, что недавно принятый закон необходим для идентификации иноагентов. Он добавил, что к подобной практике прибегают «очень многие страны мира». По словам пресс-секретаря, введение закона не преследует цели закрытия средств массовой информации.

«Как таковые иностранные агенты не получают запрета на работу в качестве СМИ. Они могут сталкиваться с нежеланием спонсоров давать деньги, но это не та сфера, которая касается нас», — заключил Песков.

3 июня издание VTimes, созданное бывшими журналистами «Ведомостей», объявило о закрытии.

С февраля 2020 года в России https://lenta.ru/news/2020/02/01/agents/ в силу закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. В прежней редакции в список могли включаться лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры.