Дерипаска предложил способ удвоить ВВП России за десять лет

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил способ увеличить ВВП страны в 2,5 раза за десять лет. Об этом он рассказал в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Одним из главных условий он назвал увеличение рынка облигаций. Нынешний показатель составляет 30 триллионов рублей, что «унизительно мало», необходимой же бизнесмен считает сумму около 70 триллионов. «Долговой рынок — это «шаг к свободе предпринимателей», но без поддержки Банка России этот вопрос не решить», — подчеркнул он.

После этого нужно будет говорить о рынке капитала. Он привел в пример Корею, Китай и Ближний Восток, которые уже прошли этот путь, «и мы в состоянии пройти», даже несмотря на санкции.

Затем, по мнению миллиардера, необходимо навести порядок в транспортной и таможенной инфраструктуре. «У нас основной рынок — это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас — это быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию», — отметил Дерипаска.

Ранее Дерипаска порассуждал, что Россия в представлении западных стран является изгоем, однако в реальности это совсем не так. «Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем», — пояснил он. По его словам, российские граждане имеют свои взгляды и перепрыгнуть через них нельзя.

4 июня Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена. «Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется, в нас», — сказал он. Свое заявление бизнесмен подкрепил тем, что в стране сложилась стабильность и «достаточно предсказуемые условия». Миллиардер также ожидает, что с осени в Россию придут иностранные инвестиции. «Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю, мы сможем удивить и помочь российскому населению», — добавил он. Говоря о международной обстановке, миллиардер заметил, что она меняется, видны перспективы перехода к биполярному миру, в котором «свое место» займет Китай.