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Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года

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Олег Дерипаска
Олег Дерипаска
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский миллиардер Олег Дерипаска рассказал о карт-бланше на управление страной у президента России Владимира Путина до 2030 года в интервью с изданием РБК.

«Они [западные страны] такие немножко тугодумы, они считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию. Помните: "Кто победит — холодильник или телевизор в России?" Понятно, президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», — сказал он.

Как отметил миллиардер, Россия в представлении западных стран является изгоем, однако в реальности это совсем не так. «Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем», — пояснил Дерипаска. По его словам, российские граждане имеют свои взгляды и перепрыгнуть через них нельзя.

В мае Олег Дерипаска прокомментировал информацию о том, что он может быть назначен на должность бизнес-омбудсмена после ухода с нее Бориса Титова. Предприниматель назвал слухи о рассмотрении в Кремле его кандидатуры «полным бредом» и ответил, что таких амбиций у него лично нет.

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