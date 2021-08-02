Центробанк России оценил перспективы роста цен

Центральный банк зафиксировал в России некоторые указания на снижение инфляционного давления, однако это пока не означает перспективы стабилизации ситуации с ростом цен, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

«В июне и первой половине июля появились первые признаки ослабления инфляционного давления, этого пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивом замедлении инфляции. В июле инфляционные ожидания населения продолжили

расти», — приводится в документе заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Нынешние показатели инфляции по-прежнему выше 4 процентов, на которые ориентируется Центробанк. В июне годовая инфляция составила 6,5 процента, ускорилось подорожание товаров и услуг. «Во многих секторах расширение спроса превышает возможности по наращиванию производства и импорта. Рост инфляции сопровождается повышенными инфляционными ожиданиями, что создает риски вторичных эффектов для инфляции», — оценили ситуацию в ЦБ.

По базовому прогнозу Банка России, во второй половине 2021 года инфляция начнет постепенно замедляться, в том числе благодаря денежно-кредитной политике регулятора. Прогноз по году при этом составляет 5,7-6,2 процента, однако ЦБ, в июле повысивший ключевую ставку, рассчитывает, что в дальнейшем такое отклонение от цели удастся ограничить. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5 процента в 2022 году и будет находиться вблизи 4 процентов в дальнейшем», — рассчитывают в регуляторе.

Решение о повышении ключевой ставки на один процентный пункт на фоне высокой инфляции Центробанк принял 23 июля. Теперь она составляет 6,5 процента годовых. Повышение стало четвертым подряд после более чем двух лет последовательного снижения — до марта этого года ставка находилась на рекордно низком уровне в 4,25 процента.