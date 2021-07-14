Центробанк предсказал россиянам дальнейший рост цен

Центральный банк России заявил, что пиковое значение инфляции пока не достигнуто

Годовая инфляция в июне достигла 6,5 процента, а ее пиковое значение, вероятно, пока не достигнуто, предсказали специалисты Центрального банка России в макроэкономическом бюллетене «О чем говорят тренды».

В регуляторе связывают дальнейший рост цен с инерцией инфляционных процессов, которые не сразу реагируют на «процесс нормализации денежно-кредитной политики». Инфляции, как указали в ЦБ, способствует возрастающий потребительский спрос.

Проинфляционные риски по-прежнему доминируют в краткосрочной перспективе, о чем свидетельствует и быстрый рост закупочных и отпускных цен как в промышленности, так и в сфере услуг. «Рост цен производителей потребительских товаров существенно превышает рост розничных цен на эти товары, задавая верхнюю планку для их возможного роста», — отметили в Центробанке.

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Монетарные показатели, по мнению специалистов, указывают на то, что в оставшейся части года инфляция скорее стабилизируется, чем снизится. Возвращение инфляции к целевому уровню ожидается только во втором полугодии 2022 года.

Сейчас, чтобы обеспечить стабильность цен, в ЦБ считают необходимым повысить ключевую ставку. Регулятор уже пошел на такие меры в июне, увеличив ее до 5,5 процента. Кроме того, Центральный банк заявлял и о том, что планирует по-новому бороться с ростом цен, отказавшись от нынешнего подхода к регулированию в этой сфере.

О том, что в июне инфляция в России ускорилась до 6,5 процента, побив таким образом пятилетний рекорд, сообщал Росстат. Свой прогноз до конца года в июле ухудшило министерство экономического развития. Там предсказали ускорение роста цен до пяти процентов вместо ранее ожидавшихся 4,3 процента.