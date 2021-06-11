ЦБ повысил ключевую ставку

Центробанк повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Свое решение ЦБ объяснил более быстрым по сравнению с ожиданиями и прогнозами восстановлением мировой и российской экономики, а также ростом инфляции. «Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — отмечается в релизе.

По оценке регулятора, высокие темпы роста цен свидетельствуют об устойчивом росте внутреннего спроса, который «опережает возможности расширения предложения по широкому кругу отраслей». Компании в таких условиях переносят возросшие издержки на покупателей.

При этом ЦБ отмечает, что денежно-кредитная политика по-прежнему остается мягкой — с учетом нынешних реалий, а кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет. Регулятор ожидает, что при сохранении нынешней денежно-кредитной политики темпы инфляции вернутся к целевому уровню во второй половине 2022 года.

Решение прогнозировалось аналитиками, которые предсказывали повышение ставки на 0,25 или 0,5 процентных пункта. В качестве главного повода они называли рост инфляции, темпы которого существенно опережают ориентир ЦБ, установленный на уровне четырех процентов годовых.

За первую неделю июня рост потребительских цен в России составил 0,16 процента, с начала года — 3,65 процента, что соответствует значению в 6,15 процента годовых. Также на высоком уровне находятся инфляционные ожидания населения, которые считаются одним из ключевых факторов, влияющих на инфляцию. В мае они равнялись 11,3 процента в годовом выражении.

На фоне ожидания повышения ключевой ставки инвесторы распродавали старые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ), создавая спрос на них. Благодаря этому доходность российского госдолга выросла, что усложнило Минфину размещение последнего перед введением новых санкций США (запрещающих американским резидентам совершать операции с российским госдолгом на первичном рынке) выпуска.