Путин понадеялся на низкую инфляцию в России

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, понадеялся на низкую инфляцию в России. Трансляция ведется на YouTube-канале «России-24».

«Она у нас сейчас 5,8 [процента]. Думаю, что и эксперты сходятся к тому, что где-то в районе пяти [процентов], может быть, чуть поменьше, хорошо бы было чуть поменьше, была бы инфляция по 2021 году», — отметил Путин.

По его словам, Центробанк вынужден поднимать ключевую ставку, реагируя на «то, что происходит в экономике». При этом регулятор и без того довольно долгое время держал ставку на довольно низком уровне, отметил президент.

Согласно прогнозу первого вице-премьера Андрея Белоусова, инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,5-5 процентов. ЦБ прогнозирует показатель в 4,7-5,2 процента. В то же время целевое значение регулятора находится на уровне четырех процентов годовых.