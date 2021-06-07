В России спрогнозировали повышение ключевой ставки Центробанка

В ближайшее время ключевая ставка Центробанка (ЦБ) может повыситься, соответствующее решение будет принято на заседании Совета директоров 11 июня, такой прогноз дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, передают «Известия».

Он отметил, что инфляция остается существенно выше ориентира, 5,5 процентов в 2021 году при таргете в 4 процента, а инфляционные ожидания, стимулирующие рост цен, будут достигать 12 процентов. Поэтому ЦБ должен реагировать на сложившуюся ситуацию.

Аксаков добавил, что ожидаемое повышение ключевой ставки составит 0,25 процентных пункта до 5,25 процента. «Вполне прогнозируемое решение со стороны ЦБ. С одной стороны, это не слишком большое повышение, с другой, регулятор сигнализирует не только банкирам, но и гражданам, которые берут кредит, что проценты будут расти», — подчеркнул глава думского комитета. Он порекомендовал заемщикам оценивать риски в соответствии с кредитно-денежной политикой.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой законодательно закрепить сроки выдачи банками документов, нужных для полного и досрочного погашения обязательств по ипотеке. Конкретные сроки выдачи документов, которые планируется указать в законе, пока не определены. Оптимальный срок для выдачи банком ипотечных документов — не более десяти рабочих дней.