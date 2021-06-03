Россиянам упростят досрочное погашение и рефинансирование ипотеки

В России предлагают законодательно закрепить сроки выдачи банками документов, нужных для полного и досрочного погашения обязательств по ипотеке. С соответствующей инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), она предусматривает внесение изменений в федеральный закон «Об ипотеке», пишут «Известия».

Как отмечает издание, чаще всего непросто получить такие документы бывает заемщикам, которые хотят рефинансировать ипотеку. Им сначала необходимо досрочно погасить ссуду в первом банке. При этом в новом банке кредит уже открыт, и по нему взимаются дополнительные проценты — из-за отсутствия обеспечения нового жилищного кредита залогом (квартирой).

В ФАС сообщили, что в прошлом году число обращений граждан по этому поводу увеличилось. Россияне жаловались, что банки затягивали сроки выдачи документов, необходимых для досрочного погашения кредитов, а также закладных, нужных для закрытия имеющейся ипотеки и установления обременения в пользу нового кредитора.

Конкретные сроки выдачи документов, которые планируется указать в законе, пока не определены. Оптимальный срок для выдачи банком ипотечных документов — не более десяти рабочих дней, полагает директор по развитию ипотечного кредитования банка «Зенит» Никита Ханенко. Для проработки вносимых изменений на площадке ФАС создана рабочая группа с представителями банков. В Центробанке «Известиям» заявили, что поддерживают готовящийся законопроект.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021-го россияне резко — почти на четверть — сократили совокупный объем досрочного погашения ипотеки. Чаще всего граждане досрочно погашают кредиты за счет собственных средств — в первом квартале они таким образом закрыли жилищные займы на 455,5 миллиарда рублей (минус 21 процент к показателю за четвертый квартал 2020-го).

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