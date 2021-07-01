В России начнут бороться с ростом цен по-новому

Центробанк начнет бороться с ростом цен в России по-новому. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, ЦБ приступает к «обзору» (пересмотру) денежно-кредитной политики (ДКП) — включает несколько элементов, основные из которых: управление ключевой ставкой и нормой обязательного резервирования для банков.

Международные организации рекомендуют пересматривать ДКП каждые пять лет. ЦБ последний раз делал это в конце 2014-го, когда отказался от обязательных валютных интервенций и привязки курса рубля к бивалютной корзине, перейдя к плавающему курсу.

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Ожидается, что в первую очередь ЦБ откажется от нынешнего подхода к регулированию уровня инфляции. Сейчас регулятор имеет целевое значение (таргет) в четыре процента годовых, однако в последнее время соблюдать его не удается.

По словам Набиуллиной, будет изменена «форма таргета», однако, как именно это произойдет, глава ЦБ не уточнила. Один из возможных вариантов заключается в допущении определенного отклонения от цели, например, на один процентный пункт.

Также Набиуллина рассказала о действиях крупнейших центробанков мира. Большинство из них в ближайшее время могут ужесточить свою политику, резко подняв ставки. Это приведет к притоку инвесторов на их рынки и оттоку из развивающихся стран, включая Россию. Такую ситуацию Набиуллина назвала одним из ближайших возможных рисков.

К другим рискам, по мнению главы ЦБ, относятся «структурные изменения на руке труда» (рост безработицы), масштабные инвестиции банков в развитие экосистем и «зеленый переход» в Европе и США, способный изменить структуру внешней торговли.