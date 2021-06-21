Набиуллина назвала негативные последствия от раздачи денег россиянам

Печатание и раздача денег россиянам не разгонит экономику, а приведет к инфляции. Такое негативное последствие назвала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

«Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — отметила она. Набиуллина также сказала, что снижение ключевой ставки до нулевых значений привело бы к резкому росту инфляции. «Это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжелых последствий. Во-первых, упал бы курс рубля. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие», — подчеркнула глава ЦБ.

Объясняя, почему в развитых странах такого не происходит, Набиуллина сказала, что у них «накопился опыт, доверие к властям». Поэтому никто не бежит в магазины, а все понимают: если и будет скачок, то инфляция быстро придет в норму. По ее словам, в развитых странах повышение ставки может стать проблемой из-за больших долгов. В ЦБ считают, что в течение ближайших месяцев инфляция, вероятно, еще немного повысится, а ее понижение начнется осенью.

Набиуллина также назвала причину роста цен в России. По ее словам, все дело в дисбалансе спроса и предложения. Она также считает, что замораживать цены опасно, так как это может привести к дефициту товаров.