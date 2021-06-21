Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде» назвала самую опасную стратегию для сбережений.

По ее словам, самая опасная из стратегий — спекулятивные криптоактивы, поскольку их «цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными». Набиуллина напомнила, что Центробанк никогда не дает советов о том, куда следует инвестировать, однако «в этом конкретном случае — вот сюда точно не нужно».

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что Центробанк не планирует легализовывать биткоин по примеру Сальвадора. По ее словам, регулятор относится к цифровым активам «достаточно сдержанно». «Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны»,— сказала председатель Банка России.