Центробанк пригрозил «закручиванием гаек»

Центральный банк России продолжит «закручивать гайки», чтобы добиться добросовестного поведения от участников финансового рынка, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Мы будем здесь продолжать закручивать гайки, пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентами, а не выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом», — пригрозила она.

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Набиуллина также заявила, что у людей должна быть возможность отказаться от любой предложенной им услуги, даже если они столкнулись с ее навязыванием. Для этого предполагается ввести определенный период охлаждения, сейчас действующий только для добровольного страхования. Речь идет о возможности вернуть уже заплаченные деньги в течение как минимум 14 дней после оформления договора.

Об инициативе ЦБ разрешить россиянам отказываться от услуг, навязанных банками при выдаче потребительского кредита, стало известно в декабре 2020 года. Сообщалось, что регулятор готовит соответствующие поправки в действующее законодательство, которые позволят ввести 14-дневный период охлаждения.

С 2020 года в России на фоне снижения ставок по банковским вкладам наблюдается инвестиционный бум. Центробанк даже предполагал, что в перспективе на биржу могут выйти все экономически активные россияне. В интересах защиты граждан, вкладывающих средства в ценные бумаги, был принят закон об ограничениях для неопытных инвесторов, который запрещает банкам и брокерам предлагать им сложные финансовые продукты.

Инвестиционные продукты также могут навязывать клиентам в самих банках: в апреле ЦБ предупреждал, что договор на соответствующие услуги часто уговаривают заключить тех, кто приходит оформить или продлить вклад, обещая при этом более высокую доходность.