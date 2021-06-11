Путин подписал закон об ограничениях для неопытных инвесторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Без прохождения специальных тестов инвесторы не смогут покупать продвинутые финансовые инструменты. Под запрет попадают структурные облигации и внебиржевые производные финансовых инструментов. Тестирование начнется в стране с 1 октября этого года, но некоторые сложные инструменты нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.

Финансовые организации должны будут предоставлять клиентам полную или достоверную информацию о продукте, а также о рисках. Если это не выполняется, то ЦБ сможет ограничивать заключение договоров с неквалифицированными инвесторами.

Еще в феврале Путин призвал защитить деньги россиян, которые играют на бирже, и сказал о необходимости снизить риски при инвестициях неквалифицированных инвесторов. По словам главы государства, это нужно, чтобы не допустить повторения ситуации с обманутыми дольщиками.

Путин указал, что на фоне снижения ставок по депозитам становятся популярными другие формы вложений, в частности покупка ценных бумаг. «А это по определению более рискованно, чем банковские вклады», — сказал он. Закон о категоризации инвесторов, согласно которому последние делятся на квалифицированных и неквалифицированных, приняли летом 2020 года.