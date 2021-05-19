Неопытных в инвестициях россиян ограничили

В Госдуме в третьем чтении приняли законопроект об ограничениях для неопытных инвесторов. Он запрещает банкам и брокерам предлагать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам. Об этом пишет «Интерфакс».

Без прохождения специальных тестов инвесторы не смогут покупать продвинутые финансовые инструменты, которые ЦБ считает неподходящими для неопытных людей. Под запрет попадают, например, вечные облигации иностранных эмитентов, зарубежные суборды, структурные облигации иностранных эмитентов, а также внебиржевые производные финансовые инструменты.

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Чтобы покупать более сложные продукты, чем акции, облигации, ОФЗ, нужно будет пройти тестирование: его перенесли на 1 октября 2021 года. Сложные структурные продукты неквалифицированный инвестор не сможет купить вплоть до 1 апреля 2022 года.

О необходимости обезопасить деньги начинающих игроков на бирже говорил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что на фоне снижения ставок по депозитам становятся популярны другие формы вложений, в частности покупка ценных бумаг. «А это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются профессиональными инвесторами», — указал президент.

Закон о категоризации инвесторов, согласно которому последние делятся на квалифицированных и неквалифицированных, приняли летом 2020 года. По нему розничные инвесторы будут проходить тестирование у своих брокеров. Неквалифицированным будут недоступны некоторые инструменты, например акции зарубежных компаний, входящих в расчет как минимум одного иностранного фондового индекса из списка регулятора.