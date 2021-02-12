«Новых инвесторов» в России уличили в незнании правил инвестиций

Аналитики центра НАФИ составили портрет «нового инвестора» в России и уличили их в недостаточной компетентности. Они заключили, что интерес к инвестициям есть почти у четверти россиян (24 процента). Однако эксперты отметили, что многие не понимают основ фондового рынка, что грозит потерей финансовой подушки безопасности, передает РБК.

Опрос НАФИ показал, что у 9 процентов граждан уже есть инвестиционный опыт, но только 3 процента респондентов сказали, что хорошо разбираются в вопросе. Большинство граждан совсем не разбираются в инвестициях и не знают правил (65 процентов), еще 29 процентов — знают об инвестициях лишь поверхностно и в общих чертах. «Из-за непонимания специфики фондового рынка инвесторы-любители могут вкладывать в акции свою финансовую подушку безопасности, а кто-то — свои последние деньги. Потеря этих денег на бирже может стать фактором социальной напряженности», — сказала глава НАФИ Гузелия Имаева.

Условным «новым инвестором» в НАФИ назвали молодого мужчину с высшим образованием, который живет в крупном городе. Горожане интересуются инвестициями чаще жителей сел — 24 процента против. Еще большую роль играет наличие постоянной работы: инвестициями чаще интересуются россияне, имеющие полную занятость (25 процентов против 18 процентов тех, у кого нет постоянной работы).

Ранее в феврале в Сбербанке предупредили, что мошенники начали использовать новую схему для обмана начинающих инвесторов. Злоумышленники обзванивают потенциальных жертв, представляются инвестиционными консультантами Мосбиржи и предлагают купить акции, которые дают высокий процент прибыли. Также мошенники предлагают открыть счет через «безопасную» ссылку, при этом платежное окно оказывается очень похожим на форму настоящего банка или брокера, и разницу заметить непросто.

О необходимости обезопасить деньги начинающих игроков на бирже говорил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что на фоне снижения ставок по депозитам становятся популярны другие формы вложений, в частности покупка ценных бумаг. «А это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются профессиональными инвесторами», — указал президент.

Закон о категоризации инвесторов, согласно которому последние делятся на квалифицированных и неквалифицированных, приняли летом 2020 года. По нему розничные инвесторы будут проходить тестирование у своих брокеров. Неквалифицированным будут недоступны некоторые инструменты, например, акции зарубежных компаний, входящих в расчет как минимум одного иностранного фондового индекса из списка регулятора.