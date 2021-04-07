ЦБ допустил выход на биржу всех россиян

Центробанк допустил выход на биржу всех экономически активных россиян. Такое предположение озвучил замглавы регулятора Владимир Чистюхин, которого цитирует РБК.

«У нас экономически активное население — 74 миллиона человек. Я думаю, что как минимум ровно столько брокерских счетов может быть открыто», — отметил замглавы ЦБ.

По его словам, в настоящее время брокерский счет не воспринимается в качестве «какой-то специальной фишки», а является «инструментом для осуществления тех или иных операций».

Также Чистюхин предположил, что в скором времени брокерские счета будут автоматически открываться всем банковским клиентам. Сейчас наиболее крупными брокерами выступают именно кредитные организации.

По итогам 2020 года Московская биржа зафиксировала рекордный приток новых клиентов. Число открытых брокерских счетов достигло восьми миллионов. В начале апреля этот показатель увеличился до 11 миллионов.