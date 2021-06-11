Набиуллина оценила влияние вакцинации от COVID-19 на ВВП России

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оценила влияние вакцинации от COVID-19 на ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, поскольку вакцинация создает коллективный иммунитет, то она будет положительно влиять на ВВП. «Во-первых, могут быть сняты те оставшиеся ограничения, которые есть в ряде секторов, в том числе и в секторе услуг, во-вторых, уменьшены возможности таких ограничений каких-то волн, которые могут привести к новым ограничениям для экономики», — пояснила Набиуллина.

Ранее 11 июня сообщалось, что председатель Центробанка России надела на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров брошь, на которой изображен хищник из семейства кошачьих, приготовившийся к прыжку. Если на украшении изображен гепард, быстрейшее из наземных млекопитающих, то он может указывать как на скорость инфляции, которую не остановили два предыдущих повышения ключевой ставки, так и на дальнейшие действия регулятора в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики.