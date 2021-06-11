Набиуллина «приготовилась к прыжку»

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров брошь, на которой изображен хищник из семейства кошачьих, приготовившийся к прыжку. Трансляция мероприятия ведется на сайте регулятора.

Если на украшении изображен гепард, быстрейшее из наземных млекопитающих, то он может указывать как на скорость инфляции, которую не остановили два предыдущих повышения ключевой ставки, так и на дальнейшие действия регулятора в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики.

В подтверждение этой версии в самом начале выступления Набиуллина заявила, что ЦБ готов действовать решительно и в ходе дальнейших заседаний, то есть ставка будет расти. Однако вне зависимости от того, какой хищник из семейства кошачьих изображен на броши, его поза свидетельствует об атаке противника.

ЦБ в пятницу, 11 июня, второй раз подряд повысил ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5 процента. Решение было ожидаемым, поэтому рубль, укреплявшийся в течение всей недели, практически не отреагировал на него.

На позапрошлом заседании Набиуллина надела брошь в виде ястреба, который является классическим символом ужесточения денежно-кредитной политики. На прошлом выступлении она была в украшении в виде перечеркнутой инфляционной спирали.