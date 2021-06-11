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Курс рубля отреагировал на решение ЦБ

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Курс рубля отреагировал на решение Центробанка о повышении ключевой ставки до 5,5 процента годовых, свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент публикации доллар торговался по 71,64 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 0,14 рубля, или 0,1 процента.

Евро торговался по 87,02 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия 10 июня составило 0,3 рубля, или 0,33 процента.

Ранее 11 июня ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5 процента годовых. Такой шаг регулятор объяснил растущей выше целевого уровня инфляцией и быстрым восстановлением российской и мировой экономики.

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