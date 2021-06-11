ЦБ объяснил нежелание отказываться от доллара

В российском Центробанке объяснили нежелание полностью отказываться от доллара в резервах. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

«Мы не намерены полностью отказываться от доллара», — признала она. Одновременно Набиуллина уточнила, что валютная структура резервов отражает разного рода риски, в том числе и экономического характера. В решении о структуре международных резервов Россия будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Что касается наших резервов, как я уже сказала, мы основные изменения произвели в 2018 году, и эти изменения исходили из того, что мы принимали во внимание и доходность, конечно, и ликвидность разного рода резервных активов», — приводит РИА Новости слова главы регулятора.

Ранее в пятницу, 11 июня, ЦБ повысил ключевую ставку еще на 0,5 процентного пункта — до 5,5 процента годовых. Свое решение ЦБ объяснил более быстрым по сравнению с ожиданиями и прогнозами восстановлением мировой и российской экономики, а также ростом инфляции.

На пресс-конференцию Набиуллина надела брошь в виде хищника из семейства кошачьих. Это может быть намеком на скорость инфляции, которую не остановили два предыдущих повышения ключевой ставки, так и на дальнейшие действия регулятора в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что ФНБ полностью избавится от доллара в ближайший месяц. Вместо него в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото.