Золоту предсказали резкий рост из-за отказа российской экономики от доллара

Россия занимает пятое место в мире после США, Германии, Италии и Франции по объему запасов золота. А отказ от доллара и реформа могут привести к резкому спросу на драгметалл, сообщают «Известия».

Фонд национального благосостояния (ФНБ), следуя стратегии дедолларизации, в течение месяца откажется от американской валюты и переведет ее в евро, юань и золото. Доля последнего составит 20 процентов от объема всего фонда.

Эксперты уточняют, что за месяц пополнить запасы ФНБ золотом невозможно — слишком велик объем (десятки миллионов тройских унций или тысячи тонн). Но это и не понадобится, так как страна увеличивала его запасы последние 12 лет. «Если в 2008 году в закромах ЦБ находилось только 400 тонн золота, то к маю 2021 году запас приблизился к 2,3 тысячи тонн. По этому показателю РФ вышла на пятое место в мире после США, Германии, Италии и Франции. Впрочем, доля золота в российских резервах значительно ниже, чем у этих четырех стран», — уточняет издание.

Золото выбрали одним из вариантов вложения оттого, что за последние 15 лет оно показало лучшую динамику — его котировки выросли почти в шесть раз. В Минфине объявили, что оно защитит ФНБ от инфляционных рисков. Экономисты считают, что закупки драгметалла государством укрепят золотодобывающую промышленность России. А инвесторам рекомендуют поддерживать объем золота в портфеле на уровне 20 процентов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от доллара в ближайший месяц. Вместо него в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото. Это заявление прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, назвав дедолларизацию, которая ведется в России, постоянным процессом, который имеет место во многих странах мира.