Набиуллина заявила о способности России выдержать все санкции

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в комментарии американскому телеканалу CNBC назвала угрозу введения новых санкций США постоянным риском для России. Однако она заметила, что резервы Москвы велики и разнообразны и позволяют выдержать все финансовые и геополитические сценарии.

По словам Набиуллиной, именно непрерывное давление Вашингтона сказалось на том, что денежно-финансовая, фискальная и макроэкономическая политики в России остаются довольно консервативными. Ввиду того что санкции могут быть связаны с разными причинами, к ним надо быть постоянно готовыми.

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

Глава ЦБР заметила, что непрерывная работа по защите ограничительных мер привела к тому, что российские резервы более разнообразны, чем резервы других стран, а проводимая политика дедолларизации снимает часть валютных рисков.

В том же интервью Набиуллина назвала цифровой рубль будущим российской финансовой системы, так как он закроет потребность в быстрых и дешевых платежных системах. Его развитие, подчеркнула глава ЦБ, коррелирует с развитием цифровой экономики.

США должны ввести очередные санкции в отношении России не позднее среды, однако Белый дом имеет право отложить их. Не исключено, что решение будет принято после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия должна быть готова к новым санкциям Запада, причем в максимально жестком виде их можно будет считать войной. В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин указал, что в России уже имеется план действий при блокировке расчетов в долларах.