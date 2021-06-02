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Набиуллина заявила о способности России выдержать все санкции

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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в комментарии американскому телеканалу CNBC назвала угрозу введения новых санкций США постоянным риском для России. Однако она заметила, что резервы Москвы велики и разнообразны и позволяют выдержать все финансовые и геополитические сценарии.

По словам Набиуллиной, именно непрерывное давление Вашингтона сказалось на том, что денежно-финансовая, фискальная и макроэкономическая политики в России остаются довольно консервативными. Ввиду того что санкции могут быть связаны с разными причинами, к ним надо быть постоянно готовыми.

Глава ЦБР заметила, что непрерывная работа по защите ограничительных мер привела к тому, что российские резервы более разнообразны, чем резервы других стран, а проводимая политика дедолларизации снимает часть валютных рисков.

В том же интервью Набиуллина назвала цифровой рубль будущим российской финансовой системы, так как он закроет потребность в быстрых и дешевых платежных системах. Его развитие, подчеркнула глава ЦБ, коррелирует с развитием цифровой экономики.

США должны ввести очередные санкции в отношении России не позднее среды, однако Белый дом имеет право отложить их. Не исключено, что решение будет принято после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия должна быть готова к новым санкциям Запада, причем в максимально жестком виде их можно будет считать войной. В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин указал, что в России уже имеется план действий при блокировке расчетов в долларах.

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