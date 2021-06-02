Глава «Ростеха» назвал сравнимый с войной шаг США

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов считает, что Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада. Об этом он рассказал РБК.

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь», — указал он.

Чемезов отметил, что у России и США небольшой объем торговли, «поэтому и зависимости никакой нет, за исключением каких-то отдельных моментов».

Ранее Чемезов объяснил смысл санкций США по оборонному экспорту, введенных в марте этого года. Он пояснил, что ограничения направлены на продукцию двойного назначения, которую Госдеп США считает «военными услугами». В частности, ситуация затрагивает гражданский самолет МС-21. «Они запретили ввоз композитных материалов для крыла. Хотя это абсурд, понятно. Думаю, это лукавая позиция в целом», — сказал он. По его мнению, цель американских санкций — помешать развитию России в целом и гражданской авиации в частности.

В мае первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал «самую страшную экономическую и геополитическую санкцию против США». По его словам, это момент, когда Россия достроит «Северный поток-2». «Тогда мы можем Америке устанавливать любые условия», — считает он.