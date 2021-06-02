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Глава «Ростеха» объяснил смысл санкций США по оборонному экспорту

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил смысл санкций США по оборонному экспорту, введенных в марте этого года. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Как пояснил Чемезов, ограничения направлены на продукцию двойного назначения, которую Госдеп США считает «военными услугами». В частности, ситуация затрагивает гражданский самолет МС-21.

«Они запретили ввоз композитных материалов для крыла. Хотя это абсурд, понятно. Думаю, это лукавая позиция в целом», — сказал он. По его мнению, помимо сдерживания российских оборонных технологий, цель американских санкций — помешать развитию России в целом и гражданской авиации в частности.

Глава «Ростеха» признался, что, в случае с МС-21, прекращение поставок затруднило работу, однако в итоге был сделан отечественный композитный материал. Консоль крыла уже прибыла на Иркутский авиазавод, добавил он.

С 18 марта США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен оборот оружия. Речь идет как об экспорте, так и об импорте вооружений. Помимо России в список вошли такие страны, как Афганистан, Кипр, Демократическая Республика Конго, Иран, Ливия, Сомали и Судан.

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