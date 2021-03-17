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США внесли Россию в черный список по экспорту оружия

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Фото: Mike Segar / Reuters

США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен оборот оружия. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте, передает РИА Новости.

Речь идет как об экспорте, так и об импорте вооружений. В черном списке Россия соседствует с такими странами, как Афганистан, Кипр, Иран, Ливия и Судан.

Ранее США объявили о новых торговых санкциях, которые вступят в силу 18 марта. Они коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. Помимо этого, будет действовать ряд ограничений по авиации, космосу и вещам, произведенным для американских компаний в России.

Предыстория: США объявили о новых санкциях против России
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