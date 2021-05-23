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В Госдуме назвали «самую страшную» санкцию против США

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Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США — момент, когда Россия достроит «Северный поток-2». Ее назвал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Шерина, это приведет к возникновению альтернативного канала поставки газа в Европу.

«Когда Россия достроит "Северный поток- 2", когда мы начнем бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия им вынуждена платить для того, чтобы они бесперебойно давали возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия», — сказал он.

21 мая стало известно, что США ввели новые ограничения против российских организаций и судов, участвующих в реализации проекта «Северный поток-2». Позже Министерство финансов США уточнило, что американские санкции не затронут работу Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба» (МСС), не связанную с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком».

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