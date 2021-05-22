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Кремль отреагировал на новые санкции США против «Северного потока-2»

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на новые санкции, которые США ввели против газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря российского лидера, Кремль хотел бы разобраться в таких действиях Вашингтона на фоне подготовки к встрече президента Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. «Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое. <...> Посмотрим, как нам будет лучше», — сказал Песков.

20 мая США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». В санкционные списки внесены организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский «Теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие.

Позже Министерство финансов США уточнило, что американские санкции не затронут работу Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба» (МСС), не связанную с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком».

4 мая президент США Джо Байден выразил надежду, что сможет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне 2021 года на территории нейтральной страны. Глава американского государства планирует переговоры с российским лидером во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.

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