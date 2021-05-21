Верховная Рада обратилась к Конгрессу США из-за «Северного потока-2»

Верховная Рада обратилась к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Рада призывает конгрессменов «использовать весь инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода».

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Украинские депутаты считают «Северный поток-2» «очередной попыткой России использовать энергетику как инструмент гибридной войны», которая угрожает энергетической безопасности Европы.

По их мнению, концентрация российских трубопроводов в Балтийском море может дать Москве повод для активной защиты «Северного потока-2», контроля движения судов и блокирования кораблей.

«Реализация "Северного потока-2" окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в восточную Украину», — сказано в обращении Рады.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против трубопровода «Северный поток-2» «по соображениям национальной безопасности». Государственный департамент подтвердил это. Ряд сенаторов США внесли в Конгресс законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих газопровод.