Сенаторы США захотели восстановить санкции против «Северного потока-2»

Ряд сенаторов США внесли в конгресс законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщил сенатор Кевин Крамер, передает РИА Новости.

По его словам, администрация действующего президента пошла на поводу «у ошибочной стратегии Германии, которая даст президенту России Владимиру Путину рычаг давления на наших союзников в Европе». Политик считает, что тем самым Белый дом «рискует ослаблением глобальных позиций Америки».

«Трубопровод Путина нужно остановить», — говорится заявлении, подписанном 14 сенаторами.

20 мая Госдеп США подтвердил отказ от санкций против «Северного потока-2». «В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», — объяснил глава ведомства Энтони Блинкен.

Позднее в Белом доме признались в неспособности остановить строительство газопровода. При этом там отметили, что до сих пор считают «Северный поток-2» плохой идей и «нехорошим планом».

Изначально газопровод «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились. Готовность «Северного потока-2» в настоящее время — 95 процентов. Длина недостроенного участка сейчас составляет 80 километров.