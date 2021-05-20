«Газпром» назвал условия завершения строительства «Северного потока-2»

В «Газпроме» назвали условия, которые влияют на завершение строительства газопровода «Северный поток-2». По словам заместителя председателя правления, гендиректора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой, речь идет о нескольких факторах, в том числе, о погодном. Ее слова приводит РИА Новости.

«Конкретные сроки завершения его строительства и ввода в эксплуатацию мы предпочли бы сейчас не обсуждать, потому что они зависят от большого количества факторов», — сказала она.

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Ранее в мае стало известно, что США не будут вводить новые санкции. «В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», — объяснил глава Госдепа Энтони Блинкен. Такое решение Вашингтона посчитали «примирительным сигналом» в адрес России накануне встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В свою очередь в Кремле указали, что строительство «Северного потока-2» находится на завершающей стадии. Изменение позиции США по санкциям против него просто не создает лишних препятствий, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Изначально газопровод «Северный поток-2» должны были ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились. Сейчас готовность проекта оценивается на 95 процентов, а достроить осталось порядка 80 километров.