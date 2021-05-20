В Кремле оценили влияние США на «Северный поток-2»

В Кремле заявили, что строительство «Северного потока-2» находится на завершающей стадии. Изменение позиции США по санкциям против него просто не создает лишних препятствий, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Оценивая ситуацию, Песков добавил, что все участники проекта заинтересованы в его скорейшей реализации, несмотря на трудности и влияние санкций. Пресс-секретарь президента считает, что газопровод не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран, потому что «это незаконно и не соответствует правилам международных коммерческих дел».

В мае Госдеп США подтвердил отказ от санкций против «Северного потока-2». В национальных интересах США были приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG.

Изначально газопровод должны были ввести в эксплуатацию в 2019 году. Но из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились. Готовность «Северного потока-2» в настоящее время составляет 95 процентов. Длина недостроенного участка — 80 километров.