Названы последствия отказа США от санкций против «Северного потока-2»

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch назвали последствия отказа США от санкций против «Северного потока-2». По мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрия Маринченко, это повышает шансы того, что строительство газопровода будет завершено до конца года. Его слова приводит ТАСС.

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«В любом случае, снятие даже части санкций является позитивной новостью и увеличивает шансы на то, что газопровод может быть достроен и запущен в течение нескольких месяцев, то есть до конца года», — прокомментировал он.

Ранее в мае Госдеп США подтвердил отказ от санкций против «Северного потока-2». «В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», — объяснил глава ведомства Энтони Блинкен.

Изначально газопровод «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились. Готовность «Северного потока-2» в настоящее время составляет 95 процентов. Длина недостроенного участка сейчас составляет 80 километров.