В Германии захотели ввести санкции против США из-за «Северного потока-2»

В Германии захотели ввести санкции против США из-за их действий в отношении газопровода «Северного потока-2». С таким предложением выступил депутат партии «Альтернатива для Германии» и член комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре, его слова приводит РИА Новости.

Котре посетовал, что немецкое правительство выступает против действий США лишь на словах, из-за чего проект по-прежнему находится под угрозой срыва. По словам политика, Берлину следует задуматься об ответных мерах, например, о повышении пошлин на поставки сжиженного газа из США.

Об отказе США от ограничений против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» сообщалось накануне, 19 мая. В тексте доклада, который цитировал Bloomberg, говорилось, что газопровод — это активность, на которую можно было бы наложить санкции, однако администрация президента США Джо Байдена решила этого не делать.

Позже в Госдепартаменте США подтвердили отказ от санкций против трубопровода. Американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG. Вместе с тем в заявлении главы внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что США продолжат «непоколебимо» выступать против строительства газопровода «Северный поток-2».