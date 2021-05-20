В Германии оценили решение Байдена не вводить санкции против «Северного потока-2

Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст в интервью «Известиям» оценил решение президента США Джо Байдена не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2»

По его словам, если Байден действительно решил отойти от нарушающей международное право политики США в отношении «Северного потока – 2», то он это очень приветствует. Саму идею о наложении рестрикций на управляющего директора компании, которая строит трубопровод, сложно превзойти в дерзости.

Также политик отметил, что это политика санкций, с помощью которой Соединенные Штаты отстаивают свои экономические интересы, неприемлема.

Ранее в Госдепе заявили, что США намерены использовать все меры для остановки строительства газопровода «Северный поток-2». 19 апреля издание Politico писало, что ведомство запланировало ввести санкции против четырех судов, участвующих в строительстве «Северного потока-2», а также четырех связанных с ними компаний, однако сами структуры, попадающие под ограничения, названы не были.