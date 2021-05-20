Названы попадающие под санкции США из-за «Северного потока-2» российские компании

США намерены ввести санкции против четырех российских кораблей и четырех юридическх лиц, связанных с газопроводом «Северный поток-2». Соответствующие документы опубликовала в Twitter журналист телеканала CBS Ина Руффини.

В список попали суда «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев». Среди юрлиц под ограничениями оказались «Коксохимтранс», «Мортранссервис», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Ранее в Госдепе заявили, что США намерены использовать все меры для остановки строительства газопровода «Северный поток-2». 19 апреля издание Politico писало, что ведомство запланировало ввести санкции против четырех судов, участвующих в строительстве «Северного потока-2», а также четырех связанных с ними компаний, однако сами структуры, попадающие под ограничения, названы не были.

По данным дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG, «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, однако из-за давления Вашингтона сделать это не получилось. Сроки реализации многократно переносились и в данный момент точно не определены. В конце апреля российское судно Академик Черский начало укладывать трубы в водах Дании.