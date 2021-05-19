США вновь выступили против «Северного потока-2»

США вновь выступили против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, передает ТАСС.

В ходе переговоров Блинкен и Маас также обсудили важность трансатлантического сотрудничества для реагирования на вызовы, создаваемые Китаем и Россией.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против трубопровода "Северный поток-2"», — уточняется в сообщении.

Ранее 18 мая Блинкен заявил, что США хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

Ранее Axois со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена планирует отказаться от санкций против газопровода «Северный поток-2» и его руководителей. По информации издания, Вашингтон намерен отказаться от санкций в отношении юридического лица и генерального директора, контролирующих строительство российского газопровода.

Изначально газопровод должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились.