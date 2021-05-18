США понадеялись на встречу Путина и Байдена в предстоящие недели

США понадеялись, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдет в предстоящие недели. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Дипломат высказался о встрече двух лидеров на пресс-конференции в Рейкьявике с министром иностранных дел и международного сотрудничества в области развития Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном. Ранее он подчеркнул, что США хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

17 мая было названо вероятное место встречи Путина и Байдена. Источник в российских госорганах сообщил, что двусторонний саммит двух лидеров может пройти в Швейцарии. Отмечается, что решение о дате и месте проведения саммита во многом зависит от итогов двусторонних переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Блинкена в конце мая.