Мир
 
Последние новости
Байден поговорил с Нетаньяху
Названа главная ошибка единственного конкурента SpaceX
Врач объяснил увеличение риска смерти при «безобидных» симптомах COVID-19
Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса
Москалькова предложила ужесточить правила выдачи оружия
Пенсионерку задержали с «пистолетом Джеймса Бонда» в российском городе
Разрушение 16-этажной высотки в Газе ракетным ударом Израиля попало на видео
Умерла секс-просветительница и феминистка Татьяна Никонова
Производители дали совет правительству после слов о жадности торговых сетей
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров возмутился выработанными Западом «за спиной» правилами

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возмутился выработанными Западом «за спиной» мирового сообщества правилами. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, его цитирует РИА Новости.

«Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», — сказал Лавров.

Также Лавров в ходе переговоров подтвердил позицию России о недопустимости односторонних подходов в международной политике. «Одну из главных проблем Россия видит в попытках некоторых западных стран продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений», — уточнил министр.

Ранее 12 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о двусторонней встрече. Они провели телефонный разговор и решили организовать встречу в Рейкьявике в рамках совещания Арктического совета.

В начале мая президент США Джо Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Таким образом глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров и Блинкен договорились о встрече
МИД заявил о возможности встречи Лаврова и Блинкена
Аналитик рассказал о переигравшем западных коллег Лаврове