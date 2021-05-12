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Лавров и Блинкен договорились о встрече

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Saul Loeb / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о двусторонней встрече. Об этом сообщается на сайте МИД.

Дипломаты провели телефонный разговор и решили организовать встречу в Рейкьявике в рамках совещания Арктического совета. В ходе встречи планируют обсудить «ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня».

Лавров и Блинкен затронули тему возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также поговорили о ядерной проблеме Корейского полуострова. Главы внешнеполитических ведомств обсудили график ближайших российско-американских контактов, в том числе рассмотрели предложение Вашингтона об организации двустороннего саммита.

Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Таким образом глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.

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