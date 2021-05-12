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МИД заявил о возможности встречи Лаврова и Блинкена

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

МИД России заявил о возможности встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на замглавы дипломатического ведомства Сергея Рябкова.

В МИД не исключают проведения встречи дипломатов в столице Исландии в июле в рамках министерского заседания Арктического совета. «Я допускаю, что это впишется в графики, но для этого требуется, чтобы такое понимание было между моим руководителем и госсекретарем США», — подчеркнул Рябков.

Координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт отметил, что Лавров и Блинкен увидятся в Рейкьявике в рамках общего совещания, передает ТАСС. Он добавил, что двустороннюю встречу дипломатов американская сторона подтвердить пока не может.

Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Таким образом глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.

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