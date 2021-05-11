Аналитик рассказал о переигравшем западных коллег Лаврове

Американский аналитик Том Роган рассказал о том, как глава МИД России Сергей Лавров переиграл западных коллег. Об этом он написал в статье для Washington Examiner.

«Он мастерски их переигрывает: к примеру, [верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности] Жозепа Борреля, слишком доверчивого [бывшего госсекретаря и спецпосланника президента США по климату] Джона Керри или чересчур самоуверенную [экс-госсекретаря США] Хиллари Клинтон», — заявил Роган.

Он также назвал некоторых западных дипломатов «глупыми коллегами» Лаврова. Оппоненты, в частности, могут проигрывать ему из-за последовательной риторики.

7 мая Лавров выступил на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН, где заговорил об угрозах применения силы. По его словам, ведущие страны Запада пытаются «повернуть вспять» процесс формирования полицентричного мира. Для этого они продвигают концепцию так называемого «порядка, основанного на правилах», которая призвана подменить международное право.