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Лавров оценил перспективы урегулирования границ в Нагорном Карабахе

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Сергей Лавров и Ильхам Алиев
Сергей Лавров и Ильхам Алиев
Фото: @MID_RF

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что вопросы, связанные с урегулированием границ в Нагорном Карабахе сложны, но решаемы. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров прибыл в Баку 10 мая, ранее он посетил Ереван, где встретился с исполняющими обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и министра иностранных дел Арой Айвазяном. Глава МИД РФ выразил признательность за высокую оценку роли российских миротворцев и подчеркнул, что Россия продолжит делать все возможное для закрытия военных аспектов.

«Сейчас нужно заниматься деталями "на земле". Там есть делимитации, демаркации. Не все просто, но все решаемо, по нашему убеждению. Военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках», — оценил перспективы Лавров. Алиев, в свою очередь, выступая на Государственном телевидении Азербайджана 10 мая, заявил, что карабахский конфликт урегулирован окончательно, и возвращаться к этому вопросу бесполезно.

24 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Лидеры отметили позитивный вклад российских миротворцев в стабилизацию обстановки в регионе, которая по-прежнему остается спокойной.

27 сентября 2020 года началась эскалация конфликта на линии разграничения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Военные действия продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

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