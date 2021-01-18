Лавров прокомментировал идею включить Нагорный Карабах в состав России

У России нет намерений включать в свой состав Нагорный Карабах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос журналиста о возможном включении Нагорного Карабаха в состав России, министр напомнил, что независимость Нагорного Карабаха никем не признана, включая Армению. «У нас таких мыслей [о включении Нагорного Карабаха в состав России] даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном», — прокомментировал Лавров озвученную журналистом идею.

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил готовность Москвы способствовать поиску такого решения, которое поможет обеспечить мир и стабильность в регионе.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли территории нескольких районов.

Кроме того, в регион вошли российские миротворцы. Военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области для предотвращения конфликтов, связанных с процессом ее демаркации. Военнослужащие будут следить за соблюдением перемирия в регионе на протяжении как минимум пяти лет.