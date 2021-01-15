Названо число военных России и Турции в совместном центре в Карабахе

Турция и Россия направят по 60 военных в Совместный турецко-российский центр по Нагорному Карабаху. Такие цифры назвал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит газета Sabah.

Дипломат заявил, центр будет располагаться в Агдамском районе, строительство уже началось. «На первом этапе будет построен центр, где будет служить по 60 турецких и российских военнослужащих», — сказал он. Чавушоглу добавил, что Турция уже приступила к отправке военнослужащих.

Ранее Минобороны Турции рассказало о подписании протокола, согласно которому будет действовать Совместный турецко-российский центр по Нагорному Карабаху. При этом в конце декабря в оборонном ведомстве называли другое число турецких военнослужащих, которых планируется расквартировать в центре — один генерал и 35 офицеров.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы: их подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Также на азербайджанской территории создается российско-турецкий центр мониторинга, который будет следить за соблюдением перемирия.