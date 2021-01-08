Азербайджан опроверг сообщения о турецких авиабазах в стране

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о договоренностях с Турцией о создании в стране трех авиабаз. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

Военные указали, что Баку не придерживается политики размещения на территории страны иностранных военных объектов. Более того, Азербайджанская Республика является членом Движения неприсоединения.

Изначально новость о создании турецких баз в городах Гянджа, Габала и Ленкорань со ссылкой на анонимные источники была опубликована на портале haqqın.az. Позднее сообщение было удалено.

26 декабря сообщалось, что турецкие военные отправились в Азербайджан в рамках создания совместного с Россией центра мониторинга по контролю перемирия в Нагорном Карабахе. Всего Анкара направила 60 военных.

В октябре 2020 года стало известно, что в Нагорный Карабах отправляли воевать сирийских наемников, которых поддерживала Турция. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воевали четыре тысячи боевиков. Позже появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев.

1 декабря в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители турецкой стороны не входят в миротворческую миссию.